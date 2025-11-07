Дават 10 хиляди лева за 3-то дете в български град
Пиксабей
Три семейства от Горна Оряховица получиха чекове за по 10 000 лева за раждане на третото си дете. Така двойките, отговарящи на критериите по мярката за насърчаване на раждаемостта в общината, станаха десет, съобщи в официалната си фейсбук страница кметът на града Николай Рашков, предаде Блиц
Трите семейства живеят в Горна Оряховица, а децата им са родени през юли.
Мярката, въведена миналата година, е единствена по рода си в страната и има за цел да поощрява работещите, образовани и отговорни родители от община Горна Оряховица, посочва Рашков. За да получат помощта, семействата трябва да са горнооряховски жители от поне 5 години, да с постоянна активност на пазара на труда, с непрекъснат осигурителен статус, да нямат данъчни задължения, а по-големите им деца да посещават съответните за възрастта им детски градини и училища.
Според кмета такива родители инвестират в децата си, за да ги образоват и възпитат като достойни граждани. Той уверява, че Общината няма да спира да работи и за подобряването на условията в Горна Оряховица, в които децата ще растат и живеят.
През май заместник-кметът на Горна Оряховица Даниел Божанков коментира, че от четири различни общински администрации в страната са проявили интерес към горнооряховския опит по тази инициатива. Тогава председателят на Общинския съвет в града Огнян Стоянов допълни, че тя е част от цялостната демографска политика на Общината.
