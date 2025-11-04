Дават 11 хиляди лева за подмяна на знаци в "Зелената зона" на Варна

Булфото

Договор за монтаж и демонтаж на пътни знаци в "Зелената зона" във Варна е сключила Община Варна на 30 октомври. Дейността е поета от фирмата, която е ангажирана от местната управа за поддръжка на вертикалната пътна сигнализация в града. Контрактът за зоната е с продължителност до края на 2025-та година и е на стойност близо 11 хил. лева без ДДС, пише "Морето".

Изпълнението на контракта включва доставка, монтаж и демонтаж на нови и ремонт на съществуващи технически средства за вертикална сигнализация, предпазни и ограничителни съоръжения по организация на движението. Според документите и представените договорени стойности, монтажът на знак на една стойка е 23.90 лева без ДДС, а демонтажът - 6.85 лева. Според разчетите следва да бъдат монтирани и демонтирани над 270 знака.

През септември бе обявено, че зоната ще стартира официално на 20 ноември. Тогава администрацията даде уверение, че до стартирането на платената зона за паркиране ще бъдат отстранени всички проблеми като подмяна на паднали или повредени знаци, възстановяване на маркировка или подобрения по инфраструктурата.

