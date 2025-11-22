Дават 11 млн. евро на Кипър за да се справи с мигрантите

снимка: Anna Anichkova, Уикипедия



Швейцария предоставя на Кипър близо 11 млн. евро (10 млн. швейцарски франка) помощ за миграционни проекти, според подписаното днес в Никозия рамково споразумение. Кипър е технически готов да стане пълноправен член на Шенген, заяви заместник-министърът по миграцията Николас Йоанидис след срещи в Европейската комисия.

Средствата са от втория швейцарски принос за мерки за подкрепа в областта на миграцията за периода 2019-2029 г. С тях ще бъдат финансирани четири проекта.

Най-големият, на стойност близо 6,5 млн. евро, ще подпомогне прилагането на националната стратегия за интеграция на търсещите убежище и бежанците в Кипър. Швейцария ще предостави и експертна помощ за добри практики в тази област, каза заместник-министърът по миграцията Николас Йоанидис, допълва БНР.

Ще бъдат подкрепени също центрове за настаняване на непридружени непълнолетни и за доброволно връщащи се в страните си мигранти.

До края на годината Кипър очаква положителна оценка по изпълнението на техническите аспекти за присъединяването му към Шенгенското пространство, а приоритет за догодина е получаването на политическа подкрепа от страните-членки и финализиране на процеса, съобщи заместник-министърът.

Досега ЕС е отпуснал на Кипър близо 300 млн. евро в помощ за изпълнение на изискванията за безвизовата зона в областта на миграцията.

