Дават 3 вида втори пенсии

Втората пенсия се превръща в мираж за повечето работещи хора. Пенсиите от универсалните пенсионни фондове би трябвало да осигурят допълнителни доходи на пенсионерите, но се оказва, че повечето хора, които излизат в пенсия, въобще не получават пожизнена втора пенсия. А хората, които имат достатъчно натрупани пари, за да получат пожизнена пенсия, най-често взимат много малки суми на фона на цените в страната, пише Труд.

Средният размер на изплащаните пожизнени втори пенсии е 102 лв., показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на юни. Наред с това едва 19,5% от хората, които вече са достигнали пенсионна възраст и получават суми от универсалните пенсионни фондове, имат достатъчно натрупани пари в тях за пожизнена пенсия. Останалите ще взимат пари от частния си фонд най-често в продължение на 1-3 години, а след това ще разчитат само на пенсия от държавното обществено осигуряване, която е в намален размер, заради вноските в частния фонд.

Към края на юни хората, получаващи плащания от универсалните пенсионни фондове, са общо 34 673. От тях само 6764 човека, или 19,5% от всички, получават пожизнени пенсии, показват данните на КФН. Останалите 27 909 души, или 80,5% от осигурените, достигнали пенсионна възраст, получават парите си от частните универсални фондове на разсрочени плащания.

Има много причини повечето хора да нямат достатъчно натрупани пари за втора пожизнена пенсия. Сред тях са ниските заплати, на които са били осигурявани; периодичните кризи, които свалят доходността от управление на парите на осигурените; бързото увеличение на заплатите и държавните пенсии спрямо доходността на фондовете; ниската вноска за втора пенсия от 5%, както и таксите, които събират фондовете. За дълъг период от време увеличението на заплатите в страната е много по-голямо от доходността, която могат да постигнат пенсионните фондове. Доходите в страната ни са в пъти по-ниски от средните за страните от ЕС и затова бързо нарастват. Средната заплата през 2000 г., когато стартира дейността на частните пенсионни фондове, е била 238 лв., а за юни тази година е 2547 лв., показват данни на НСИ. Това е увеличение от над 10 пъти и е много по-голямо от доходността на пенсионните фондове за същия период от управление на парите на осигурените. Така през годините вноските на хората за втора пенсия изостават спрямо заплатите. И когато дойде време човек да получава втора пенсия се оказва, че вноските, правени преди години, не са адекватни спрямо сегашните заплати.

През първата половина на годината от частните фондове са изплатени 8 млн. лв. за пожизнени пенсии, 75,97 млн. лв. за разсрочено изплащане на суми на осигурените и 647 хил. лв. на наследници на пенсионери и на хора, получавали разсрочени плащания.

Пожизнените втори пенсии са три вида - без допълнителни условия, с период на гарантирано изплащане и включващи разсрочено изплащане. Пожизнени пенсии без допълнителни условия взимат само 156 човека, а средният размер на получаваната от тях пенсия след повече от 24 години дейност на пенсионните фондове и правене на осигуровки е 102,41 лв. При пенсиите с период на гарантирано изплащане, ако пенсионерът почине преди изтичането на този период, парите ще бъдат получавани от наследниците му. Тъй като има гаранции, че парите ще бъдат изплащани поне няколко години, размерът на тези пенсии е още по-малък - средно 90,27 лв. Такива пенсии взимат 786 души. При третия вид пенсии има период, през който пенсионерът получава по-големи суми на разсрочено плащане, а след това пожизнено взима значително по-малко. Средният размер на тези пенсии е 258,28 лв., като този вариант за получаване на парите са избрали 5822 души. Средният размер на разсроченото плащане е 511,49 лв., но повечето хора ще взимат тези пари по-малко от година. Едва 3% от хората с разсрочени плащания, ще ги получава повече от три години.

