Дават до 90 лева на декар рента в част от България

Пиксабей

Официалните данни на Министерството на земеделието и храните по отношение на добивите от пролетниците тази година в област Добрич показват следната картина: слънчоглед – приблизително 170 кг/дка, царевица 240 кг/дка.

За сравнение през 2021 г., която беше с добри добиви, фермерите са прибирали средно по над 700 кг/дка царевица, а слънчоглед - приблизително 250 кг/дка.

Изключително различни добиви от пшеница се наблюдаваха през тази селскостопанска година в област Добрич – от 300 до 800 кг/дка в зависимост от температурата, валежите, влагата и др. Това означава, че голяма част от стопанствата са реализирали много ниски добиви от трите основни култури – пшеница, царевица и слънчоглед. Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, изрази своята убеденост, че различните добиви ще формират и различни ренти. „Ще има региони, в които рентите ще стартират от 30 лв./дка, ще има и региони в областта, където рентите ще запазят нива от 70, 80, дори 90 лв./дка“, посочи Жекова.

На фона на ниските добиви тази година стопаните трябва да се справят и с неблагоприятните цени на световната борса на най-разпространените култури. Причината, по думите на Радостина Жекова, се крие както в държавната политика да няма скъпа храна, така и в политиката на европейско ниво. „Световният пазар, който определя цените на пшеница, царевица и слънчоглед, не зависи по никакъв начин от разходите. Това наистина е политическо решение как да изглеждат цените на основните зърнени и маслодайни култури“, категорична е Радостина Жекова. За сравнение през 2021 г. цената на пшеницата е била по-висока отколкото в момента, докато разходите са били 50% по-ниски. Миналата година цената на пшеницата е била 440 лв. за тон, към този момент е 350 лв. за тон при завишени разходи от поне 15-20%. „Нито разходите ни за декар, нито цените на борсата зависят от нас“, допълва Жекова. По думите ѝ всички зърнопроизводители са наясно, че собствениците на земя разчитат на парите от рентите и няма да са доволни от техните нива тази година, но действителността е такава. Според нея идеята за уеднаквяване на рентите в страната няма никакъв шанс да се реализира в бъдеще.

„Рентата в България е опорочена по отношение на икономическата логика на изплащането й. Тя е производна на много други неща, но не и на икономическа логика и на много места не е обвързана с прихода от земеделие. Заради бездействие от страна на държавата има много землища в страната, в които вече има монополни играчи и съответно хора, които получават много ниски ренти заради този монопол, както и хора, които изобщо не получават ренти, отново заради този монопол“, категорична е Жекова.

Според Радостина Жекова спасението е да се поддържа конкуренцията в сектора и да се противодейства на монопола. Такава е и целта на всички предложения на зърнопроизводителите за законодателни промени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!