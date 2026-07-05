Дават фрезования материал от ремонта на АМ „Тракия“ в област Стара Загора на общините в региона

Снимка: АПИ

Фрезованият материал от ремонта на АМ „Тракия“ в област Стара Загора ще бъде предоставен на общините в региона за ремонт на общинската пътна инфраструктура. Материалът е разположен в обслужващите зона на пътя и на общински терени, координирани предварително с общините Стара Загора и Раднево, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Оттам припомнят, че на 2 юли беше пуснато движението в посока София на последния 10-километров участък в ремонт на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218-и и 208-и км започна на 19 юни, като екипите на пътноподдържащата фирма работиха при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи завършват ден по-рано. Във вторник - на 30 юни, приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение.

През юни и юли в област Стара Загора са обновени общо 32 км от АМ „Тракия“. От тях 11 км са в посока Бургас, а 21 в посока София. Ремонтите са изпълнени от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Редактор "Екип на Петел",

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