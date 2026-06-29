Дават ход на делото срещу кмета Благомир Коцев

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Разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима подсъдими ще се проведе утре - 30 юни.

Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна по решение на Върховния касационен съд, а материалите по него – общо 70 тома – постъпиха в Окръжен съд – Варна през ноември 2025 г. По делото има двама свидетели с тайна самоличност.

Наказателното производство беше временно спряно заради кандидат-депутатския имунитет на двама от подсъдимите общински съветници. След приключване на изборите и отпадането на имунитетите, на 5 май 2026 г. съдът възобнови процеса, припомня Радио Варна. Заседанието е насрочено за 30 юни, като резервната дата е 14 юли.

Подсъдими по делото са кметът Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на кметската канцелария Антоанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления, като срещу Коцев са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда.

Една от пострадалите страни по делото е поискала да бъде конституирана като частен обвинител и е предявила граждански иск срещу Коцев за неимуществени вреди в размер на 30 000 евро.

Съдия-докладчик по делото е Светла Даскалова, а обвинението се представлява от прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов от Софийската градска прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

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