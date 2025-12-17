Дават на съд младежа, нападнал и ограбил възрастен мъж в Стара Загора

Снимка: Пиксабей

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 20 години за грабеж от възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Срещу обвиняемия са повдигнати обвинения, че на 15 декември в Стара Загора се приближил към движещ се по улицата 75-годишен мъж, блъснал го и после го съборил на земята. Откраднал е от него сумата от 135 лева.

При падането възрастният мъж е получил фрактура на бедрената кост. Настанен е за лечение в болница.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата в Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Преди дни мъж на 21 години бе привлечен като обвиняем за извършен грабеж в Казанлък, припомня БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!