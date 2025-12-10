Дават на съд управител на дружество за укриване на данъци в размер на близо 400 000 лева

Снимка: Булфото

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд управител на дружество за укриване на данъци в размер на близо 400 000 лева, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В Окръжния съд е внесен обвинителен акт срещу 50-годишен мъж от града, който в качеството на управител на дружеството е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения за близо 400 хиляди лева, като не издал счетоводни документи - отчети за извършените продажби на недвижими имоти, посочва БТА.

При проведено разследване е установено, че ръководеното от мъжа, с инициали П.Г., търговско дружество се занимавало със строителна дейност и последваща продажба на апартаменти и гаражи в построените сгради. Така през 2021 г. са разпродадени на клиенти имотите от изграден в София блок, без данъчен документ за удостоверение на получените авансови и окончателни плащания. Управителят не е декларирал приходите от продажба и не ги е включил при определяне на резултата за съответния данъчен период в справките декларации по ДДС.

По този начин от март до декември 2021 г. той е укрил данък върху добавената стойност в размер на 387 585 лева, се казва в становището на прокуратурата. За извършеното е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до осем години и конфискация на част от имуществото.

Делото е внесено в Окръжен съд – Велико Търново и предстои неговото насрочване.

По-рано днес от Апелативна прокуратура – Велико Търново съобщиха, че Окръжна прокуратура – Ловеч е внесла в Окръжния съд обвинителен акт срещу управител на фирма за избегнато плащане на данъци в особено големи размери. Обвинението срещу И.И. е за укриване на данъчни задължения в особено големи размери.

Според държавното обвинение, в периода от 11 август 2015 г. до 14 декември 2017 г., като управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, той чрез двамата си счетоводители е избегнал установяването и плащането на над 38 000 лв. данък по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

