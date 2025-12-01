Дават пенсиите и добавката от 120 лева по-рано

Булфото

Не от 7-о число, а от 5-о ще започне раздаването на пенсиите, тъй като 5 декември е в неделя.

Изплащането на пенсиите и на коледните добавки ще започне на 5 декември и ще и ще завърши на 19 декември (петък). Това се отнася за хората, които получават парите си в пощенските клонове. Хората, които са избрали да ги взимат по банков път ще ги получат още на 5 декември, предаде 24 часа.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, защото 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени. поради тази причина се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясниха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Заедно с пенсиите за декември ще бъдат изплатени и коледните добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

На 2 декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията".

