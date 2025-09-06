Дават пенсиите с отложен старт

Булфото

През септември 2025 г. изплащането на пенсиите ще започне по-късно от обичайното заради съвпадане с неработни дни. Всички получатели чрез „Български пощи“ ще могат да получат парите си в периода от 9 септември (вторник) до 23 септември (вторник), съгласно изготвен и обявен график във всяка пощенска станция.

Защо този месец е с отложен старт?

По закон пенсиите се изплащат между 7-о и 20-о число на месеца. Когато тези дати са празнични или почивни дни, плащанията започват и приключват в първите работни дни след тях. Затова септемврийските пенсии ще тръгнат на 9 септември.

Плащания по банков път

Пенсионерите, които получават средствата си по банкови сметки, ще имат достъп до тях от 9 септември 2025 г.

Социални обезщетения – пълен график

2 септември – изплащане на обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 години и за осиновяване на дете до 5 години (за август 2025).

15 септември (понеделник) – изплащане на обезщетенията за безработица.

