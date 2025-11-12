Дават пенсия над средната заплата на над 100 хиляди души в България

Кадър ИИ

Има хора в България, чиято пенсия е по-висока от средната работна заплата за страната.

Според актуални данни от търсенето (към ноември 2025 г.):

Броят на пенсионерите с пенсия над средната заплата е около 112 000 души.

Средната месечна работна заплата за второто тримесечие на 2024 г. е била 2 296 лева (бруто). Макар че данните за пенсиите се променят, статиите посочват, че над 112 хиляди пенсионери вече "живеят с пенсия над средната заплата" (която в този контекст се базира на изчисленията за "чистата" средна заплата, например около 1785 лв. нето от 2300 лв. бруто, или друга актуална стойност).

Към ноември 2025 г. средната пенсия за страната е около 910,95 лв., а максималният размер на пенсията е 3400 лв. (за повечето хора).

Тези пенсионери обикновено са хора с много висок осигурителен стаж и/или заемали са високоплатени позиции, което е довело до високи осигурителни вноски през трудовия им живот.

Размери на Минималната и Максималната Пенсия в България (към 2025 г.)

Към момента (след осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2025 г.) актуалните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст са както следва:

Параметър Размер (след 1 юли 2025 г.) Минимален размер на пенсията 630,50 лв. Максимален размер на пенсията 3400 лв.

Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:

От 1 юли 2025 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (при пълен осигурителен стаж) се повишава на 630,50 лева.

Увеличението е по т.нар. "швейцарско правило" (освен ако не са въведени други корекции).

Максимална пенсия:

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (без добавките към тях) се запазва на 3400 лева. Този таван е в сила от 2022 г.

Социална пенсия за старост:

От 1 юли 2025 г. размерът на социалната пенсия за старост също се увеличава и става 333,48 лева.

Средна пенсия:

Предвижда се средният размер на пенсията да достигне около 975 - 1000 лева през 2025 г.

Тези суми се променят обикновено веднъж годишно, от 1 юли, чрез осъвременяване по Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!