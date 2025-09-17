Дават по 10 000 лева на българи в чужбина за преместване в България

Пиксабей

Министерски съвет прие днес решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници от чужбина. Програмата ще се казва „Избирам България“, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, предаде БГНЕС.

Целите са две - да бъде вкарана работна сила в икономиката и да се помогне за справяне с демографската криза в България.

"Всички виждаме, че няма нужната работна сила, която да работи в определени сектори", добави Гуцанов.



Какви трудови права имат българите, работещите в Австрия и Германия

Още от четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявление от хора, които искат да се включват. Те ще се подават по електронен път. По програмата ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина, поне една година от последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.

"Насочваме се към българските общности зад граница. Интересът е огромен", заяви Гуцанов.

Средста по инициативата „Избирам България“ няма да се получават просто, защото някой е решил да се върне в страната, обеща министърът и съобщи, че цялата инициатива е за малко над 26 млн. лева.



Ще бъде осигурена помощ за преместване на покъщнина до 10 хиляди лева, но при условие че поне 6 месеца кандидатстващият е работил отново в България.

Малко над 400 лева е държавната помощ за квартира за хората, които не са от София.

Обучение по български език ще получават членовете на семейства, които са родени в чужбина и не говорят майчиния език на родителите си. Затова към инициативата са включени и МОН и МЗ.

Предвиждат се стимули за транспорт от и до работното място, както и половин година след завръщането си в България всеки един българин ще може да кандидатства и получава 30% от 6 средни работни заплати в сектора, в който работи и след 1 година – 50%.

Идеята и стимулът е хората да се върнат в България и да дадат своя принос за икономиката на страната и едва тогава да се получат стимули, заяви Борислав Гуцанов.

В бъдеще правителство иска да създаде подобна „вътрешна“ програма за преместване на граждани от по-големи населени места към по-малките, с което да се бори с обезлюдяването.

Нашият кабинет е първото правителство, което предприема реални стъпки към връщане на наши сънародници обратно към пределите на Република България, каза още социалният министър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!