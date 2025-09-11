Дават по 300 лева за първия учебен ден: Как да ги получите

Пиксабей

Септември е месец на вълнение – нови класни стаи, учители, приятели и знания. Но за родителите той често е и месец на повишени разходи – учебници, помагала, тетрадки, униформи, раници и спортни екипи. За да подпомогне семействата в този важен момент, държавата отпуска еднократна помощ от 300 лв. за учениците, които започват учебната годин, пише Dariknews.bg.



Припомняме подробно кой има право на помощта, как и къде се кандидатства, какви документи са нужни и най-важното – как да не изпуснете крайния срок.



Кой има право на помощта?



Според Закона за семейни помощи за деца, средствата се отпускат на:



Всички първокласници – за първото им влизане в училище.



Осмокласниците – защото започват нов етап от образованието си.



Учениците във 2., 3. и 4. клас – като част от продължаващата подкрепа за началния етап на обучение.



📌 Важно: Помощта не зависи от доходите на родителите – тя е за всички семейства.



Колко е сумата и как се изплаща?



Еднократната помощ е в размер на 300 лв. и се изплаща на два етапа:

150 лв. в началото на първия срок.

150 лв. в началото на втория срок.



Втората част от сумата се предоставя, само ако ученикът продължава обучението си.



До кога е срокът за кандидатстване?



Заявленията за помощта се подават до 15 октомври 2025 г.

Ако обаче искате парите да бъдат преведени още преди първия учебен ден (15 септември), трябва да представите удостоверение от училището, че детето е записано (важи за първи и осми клас).

Как се кандидатства?



Заявленията се подават до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството. Има три начина:

На място – лично в дирекцията.

По пощата – изпращате попълненото заявление с нужните документи.

Онлайн – чрез електронен подпис или ПИК на НОИ.



Как да запазите здравните си права след завършване на средно образование



Какви документи са нужни?



Заявление-декларация по образец;

Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;

Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;

Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.



Какво покрива помощта?



300 лв. могат да се използват за всички основни нужди на ученика:

раница, несесер, тетрадки и учебни помагала;

спортни обувки и екип;

униформа (ако училището изисква);

топли дрехи за есента;

други разходи, свързани с първите учебни седмици.

Чести въпроси на родителите



1. Ще получа ли помощта, ако детето ми учи в частно училище?

Да, помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.



2. Ако закъснея със срока, мога ли все пак да кандидатствам?

Не – крайният срок е 15 октомври. След тази дата заявления не се приемат.



3. Трябва ли да връщам парите, ако детето напусне училище?

Да – ако ученикът не продължи обучението си след първия срок, втората част от помощта няма да бъде изплатена, а първата може да се наложи да бъде върната.



Защо е важно да не изпуснете срока?



Разходите за училище често са по-високи, отколкото очакваме. Една помощ от 300 лв. може да покрие значителна част от списъка с покупки. Освен това, кандидатстването е бързо и лесно – без сложни изисквания и без доходни ограничения.

Първият учебен звънец е емоция, която всяко семейство преживява с трепет. Държавната помощ от 300 лв. е малък, но ценен жест на подкрепа, който улеснява родителите в подготовката за новата учебна година. За да получите средствата навреме, не забравяйте да подадете документи до 15 октомври – а ако искате парите преди 15 септември, задължително вземете удостоверение от училището

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!