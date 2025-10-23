Дават сериозни заплати в строителството, но има криза за кадри

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова ТВ

Между 40 000 и 50 000 български строителни работници са отишли да работят в чужбина, въпреки че у нас през последните десет години заплатите в този бранш са скочили със 100-150 процента. Това разкри Илиян Терзиев, председател на Камарата на строителите в България.

Той отчете, че работата е на открито и при лоши условия на труд, но въпреки че дават сериозни заплати, няма много желаещи и има криза на работници в строителството у нас.

Трудно ще достигнем нивата, които се плащат в Европа. Но, ако говорим за стандарт, заплатите, които се получават тук като стандарт, гонят европейския стандарт. Да, по-малки са заплатите, но дават възможност на служителите и работниците в нашия сектор да живеят доста добре и доста над средните заплати у нас, каза Терзиев.

Българските работници, които заминават за чужбина, те са доста квалифицирани и добри. Ние искаме да ги върнем, да ги дообразоваме и доизучим, за да станат ръководители на това, което предстои. Да дофинансираме чуждестранните работници, защото нямаме друг вариант освен този, заяви още той.

Сега получаваме свестни, качествени и отговорни работници от трети страни - бившите руски републики, Виетнам и Индия. С общи усилия обаче трябва да върнем българските работници обратно в България и да ги квалифицираме. Държавата и правителството предлагат доста голяма програма за изпълнение в следващите години, и ние трябва да сме готови да я изпълняваме, добави в „Пресечна точка“ Илиян Терзиев.

