Дават ваучери по 20 хиляди лева за саниране на къщи

Булфото

Поставяме началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради. Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в Тутракан, предаде 24 часа

Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като в последствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева. Нашите усилия са насочени към това хората да имат повече комфорт и по-спокоен живот, изтъкна Желязков.

В Тутракан министър-председателят видя решението на сложен казус с жилищен блок, който заради компрометирана още при строителството ВиК система, е потънал с повече от 20 сантиметра в образувало се блато. Благодарение на бързата и навременна реакция на държавата блокът вече е не само укрепен, но и енергийната му ефективност е повишена. Кметът на общината Димитър Стефанов изрази специална благодарност към тогавашния премиер Бойко Борисов, който веднага след появата на проблема, е разпоредил да бъдат отпуснати необходимите за целта средства. В жилищната сграда има 152 апартамента и живеят над 480 човека. В Тутракан почти всички административни сгради също са санирани. Премиерът Росен Желязков се ангажира и с решаването на проблема със сградата на МВР в града.

Той е на работно посещение в областите Силистра и Разград. По време на среща в Силистра с кметовете от областта той заяви, че подкрепата за общините ще бъде постоянна и последователна, така че местната власт да може да планира дългосрочно.

Във фокуса на разговора с местната власт, е и инвестиционната програма за общините, като заложените средства за настоящата година са близо 1 милиард лева. Премиерът посочи, че финансирането на общините ще се запази и през следващата година. По думите му преимуществено ще се разглеждат ВиК проектите.

Премиерът добави, че кметовете в региона се ползват с доверието на хората.

„Работят по инфраструктурните проблеми и по успокояването на средата, защото стресът и напрежението у всеки един българин е огромно заради много въпроси, свързани с неизвестността", каза Желязков.

Премиерът заяви още, че е впечатлен от готовността на хората в региона за приемане на единната европейска валута и очаква от началото на следващата година всичко да мине плавно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!