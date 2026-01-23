Дайнов: Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия
Очевидно Румен Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа на Симеон Сакскобургготски.
Това обясни пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател.
"Ако това, което видяхме на площадите, е наистина с мащабите на 97-а година като човешко присъствие, като включване на ново поколение, като гняв и неотстъпчивост, би трябвало да видим много високо гласуване, което да се излее в посока на ПП-ДБ, които очевидно са начело на това движение против мафиотското управление. Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия със структури и колективни органи, да пише платформи".
Дайнов припомни, че и президентът Желев също е създал политическа партия, но тя дори не е влязла в парламента.
Политологът смята, че правителството в оставка "не иска да пусне нито символната власт на международно ниво, нито реалната власт вътре".
"Да видим доколко ще им се получи. Едно двойно по-високо гласуване ще опропасти тези опити".
Той очаква да има кампания по "рязко обезсмисляне на самите избори".
"Кална кампания плюс послания "защо да гласувате, то ще е едно и също", "по-добре с познатото".
Проф. Дайнов отбеляза, че хората очакват да има прозрачно управление в полза на общото благо и това трябва да бъде разписано на авторитетно ниво като Обществения договор.
Той обясни в предаването "Преди всички", че застрашени да не прескочат бариерата за влизане в парламента са малките партии, защото се очертава по-сериозно гласуване.
"Ще измете тези, които са в парламента с по сто хиляди гласа".
Политологът прогнозира, че формацията на Делян Пеевски "ще вземе по-малко, отколкото си мисли или отколкото би взела в една по-спокойна ситуация".
"ДПС - Ново начало" така и не успяха да намерят автентични поддръжници".
Проф. Дайнов коментира какъв знак е дала страната ни на ЕС, след като на церемонията по създаването на оглавения от американския президент Съвет за мир, единствените представители на Съюза бяха българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.
"Че сме дребни балкански типове, на които не може да се има доверие, защото всеки момент може да се изметнат и да се опитат да се закачат за шлифера на някой, който им изглежда силният на деня".
