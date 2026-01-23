Дайнов: Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия

Кадър Нова тв

Очевидно Румен Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа на Симеон Сакскобургготски.

Това обясни пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател.

"Ако това, което видяхме на площадите, е наистина с мащабите на 97-а година като човешко присъствие, като включване на ново поколение, като гняв и неотстъпчивост, би трябвало да видим много високо гласуване, което да се излее в посока на ПП-ДБ, които очевидно са начело на това движение против мафиотското управление. Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия със структури и колективни органи, да пише платформи".

Дайнов припомни, че и президентът Желев също е създал политическа партия, но тя дори не е влязла в парламента.

Политологът смята, че правителството в оставка "не иска да пусне нито символната власт на международно ниво, нито реалната власт вътре".

"Да видим доколко ще им се получи. Едно двойно по-високо гласуване ще опропасти тези опити".

Той очаква да има кампания по "рязко обезсмисляне на самите избори".

"Кална кампания плюс послания "защо да гласувате, то ще е едно и също", "по-добре с познатото".

Проф. Дайнов отбеляза, че хората очакват да има прозрачно управление в полза на общото благо и това трябва да бъде разписано на авторитетно ниво като Обществения договор.

Той обясни в предаването "Преди всички", че застрашени да не прескочат бариерата за влизане в парламента са малките партии, защото се очертава по-сериозно гласуване.

"Ще измете тези, които са в парламента с по сто хиляди гласа".

Политологът прогнозира, че формацията на Делян Пеевски "ще вземе по-малко, отколкото си мисли или отколкото би взела в една по-спокойна ситуация".

"ДПС - Ново начало" така и не успяха да намерят автентични поддръжници".

Проф. Дайнов коментира какъв знак е дала страната ни на ЕС, след като на церемонията по създаването на оглавения от американския президент Съвет за мир, единствените представители на Съюза бяха българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.

"Че сме дребни балкански типове, на които не може да се има доверие, защото всеки момент може да се изметнат и да се опитат да се закачат за шлифера на някой, който им изглежда силният на деня".

