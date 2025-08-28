Дайнов: С популизъм на тема води, хора и цени ще започне новият парламентарен сезон

Снимка: Булфото

Очаквам див популизъм в първите дни на новия парламентарен сезон на тема води, хора и цени, коментира пред журналисти във Велико Търново политологът проф. Евгений Дайнов. Той изрази опасение това да не роди законодателни инициативи, които рязко да усложнят живота на хората по отношение на държавните регулации върху цените на стоките или върху овладяване на бюджетния дефицит. Според него политиците и техните нагласи се променят през лятната ваканция и с нещо винаги изненадват, предава БТА.

На въпрос очакват ли се предсрочни парламентарни избори, Дайнов отговори, че зависи от двама души – Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и от властовите отношения между тях. „Делян Пеевски е започнал похода си към цялата власт, облада ДПС и голяма част от провинцията, подготвя на някакви избори да състави мандат на правителство, само че това без помощта на Бойко Борисов и ГЕРБ няма как да стане“, каза Дайнов. По думите му, ако Пеевски вижда близо властта, ще оттегли подкрепата си към кабинета и може да се стигне до пореден предсрочен вот. Щом изборите зависят от отношенията между двама души, това е тревожна констатация за състоянието на демокрацията и държавата, каза Дайнов.

Според политолога президентът Румен Радев е имал възможност да привлече подкрепа от хора от център-лявото и център-дясното пространство и да разтвори голямо ветрило, с което да подготви своя бъдеща партия, но е направил всичко възможно да отчужди всички тези хора, които биха съставлявали нова голяма и сериозна политическа формация. Дайнов смята, че заявките за бъдещ президент, след изтичане на настоящия мандат на Румен Радев, ще бъдат направени след като демократичната общност излъчи свой единен кандидат. Когато стане ясно какъв и кой е той, другите възможни лагери в политиката ще оповестят и своите кандидатури, спрямо него, прогнозира Дайнов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!