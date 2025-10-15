Дъжд, но на отделни места в сряда

снимка: Булфото

През нощта облачността над страната ще се разкъсва до ясно време. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток и ще стихне. Сутрини ще има условия и за мъгли в Южна България. Поради по-ниските минимални температури в Югозападна България са възможни и слани, особено в района на Кюстендил, Перник, Драгоман, Ихтиман и Трънско. Минималните температури ще са между 3°С и 8°С

През деня в сряда времето ще бъде с разкъсана облачност, а след обяд облаците ще са и по-плътни, като на места из планинските райони от Южна България и крайните югоизточни райони ще превали. Максималните ще достигнат 15°С–18°С. По Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло – до около 20°С. Ще духа слаб западен вятър, а в източните райони от изток

Времето в София

През нощта срещу в сряда ще бъде с разкъсана облачност. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са около 7–8°С. През деня ще има разкъсана облачност, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са между 14°С и 15°С.

Времето в планините ще бъде с разкъсана, предимно висока облачност. След обяд и с валежи от дъжд в Централна Стара планина и Родопите, но предимно слаби. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад. Температурите ще са около 9°С на височина над 1200 метра и около – 2°С на 2000 метра, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде с променлива и по-често значителна облачност. Сутрин ще има условия и за мъгли, а през деня и от слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 15°С и 16°С. Морската вода остава сравнително топла – между 17°С и 21°С, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме чудесно време за разходки и туризъм! Времето на целя полуостров ще е с разкъсана висока облачност, ще се затопли.

