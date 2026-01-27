Дъжд, сняг и гръмотевици във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник над по-голямата част от страната ще преобладава променлива облачност, а в равнините и низините ще бъде мъгливо. Очакват се валежи от дъжд, като по-съществени количества ще паднат над Западна и Югоизточна България. Най-интензивни ще бъдат валежите около полунощ и в часовете към сутринта над Южна България, където явленията ще бъдат съпроводени и от гръмотевици.

Границата между дъжд и сняг ще се понижи и ще достигне под 800 метра надморска височина. На места ще има условия и за т.нар. снежни гръмотевични бури – валежи от сняг, съпроводени от гръмотевична дейност.

В западната половина на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от северозапад, с което ще започне проникване на по-студен въздух. В резултат на застудяването валежите по по-високите полета на Западна България ще преминават в слаб сняг. Минималните температури там ще се понижат и ще бъдат между –3°С и +2°С, особено в крайните северозападни и югозападни райони.

В останалата част от страната вятърът ще запази източна компонента и ще бъде поривист. Минималните температури ще са между 5°С и 6°С, а максималните – между 4°С и 8°С, най-вече в районите с южен вятър. В крайните северозападни части на страната ще бъде по-студено – с дневни температури около 1–2°С.

През деня във вторник по-значителни по количество валежи ще има в Югозападна България и крайните югоизточни райони, като на места не е изключено да прегърми. Следобед над западните райони валежите постепенно ще спират.

През нощта срещу вторник ще превалява слаб дъжд, а поради понижение на температурите в южните квартали на столицата не е изключено дъждът да премине в слаб сняг.

Минималните температури ще са между –1°С и +2°С. През деня ще има превалявания от слаб дъжд, а максималните температури ще достигат +3°С – +4°С. Ще духа слаб северозападен вятър.



През нощта срещу вторник времето в планините ще бъде предимно облачно, мъгливо и с валежи. Над 700 метра валежите ще са от сняг, а под тази височина – от дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и постепенно ще отслабва.

Най-значителни валежи се очакват в Рила, Пирин и Централна Стара планина. Максималната температура на 1200 м ще бъде около +1°С, а на 2000 м – около –3°С.



През нощта срещу вторник ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Следобед по Южното Черноморие валежите ще се усилят временно и на места ще има гръмотевици. По Северното Черноморие ще е облачно със слаби превалявания.

Максималните температури ще бъдат между 5°С и 8°С, а вълнението на морето – 2–3 бала.

През следващите дни Балканският полуостров ще бъде под влияние на циклон, разположен над централните и югозападните му части. На много места в Югозападните и Централните Балкани ще има валежи, а по Адриатическото крайбрежие – и гръмотевични бури.

