Дъжд и голямо задръстване в момента на "Хемус" преди София
02.10.2025 / 22:40 0
кадър: БНТ
За огромно задръстване на магистрала "Хемус" сигнализира БНТ.
Тапата се е образувала на 30 километра преди София.
Десетки коли и камиони са блокирани повече от час.
В района вали дъжд.
Към момента няма информация за причината за блокиране на движението. От АПИ заявиха за БНТ, че нямат информация за пътен инцидент в района.
