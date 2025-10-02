Дъжд и голямо задръстване в момента на "Хемус" преди София

кадър: БНТ

За огромно задръстване на магистрала "Хемус" сигнализира БНТ.

Тапата се е образувала на 30 километра преди София.



Десетки коли и камиони са блокирани повече от час.

В района вали дъжд.

Към момента няма информация за причината за блокиране на движението. От АПИ заявиха за БНТ, че нямат информация за пътен инцидент в района.

