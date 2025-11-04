Дъжд и мъгли във вторник

снимка: Булфото

През нощта срещу вторник в по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Времето ще е предимно ясно, а над западните райони с повече облаци, като се очакват и валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 8°С и 12°С. В Горно тракийската низина ще бъде и мъгливо.

През деня във вторник от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната облачността ще е променлива. Ще завали и дъжд, като до края на деня валежите ще достигнат и Източна България. Ще духа слаб югозападен вятър. След обяд, над западните райони, а по-късно през деня и над останалата част от страната вятърът ще се ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух, допълва meteobalkans.com.

Във вторник температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 11-15°С, по-топло до 17-20°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната.

Времето в София

През нощта срещу вторник от запад облачността ще се усили и на изолирани мета ще превалява и дъжд. Минималните температури ще са между 10-11°С. През деня от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи и захлаждане. През деня максималните – около 12-13°С. След обяд облачността ще е в процес на разкъсване, но ще е ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу вторник ще е предимно облачно и мъгливо. Вятърът ще се ориентира от запад - северозапад и ще се усили най-късно над източните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°С, на 2000 метра – около 3°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще превали умерен дъжд, а над 2200 метра и - от сняг. Привечер явленията ще обхванат Лудогорието и Странджа.

Времето по Черноморието

До обяд ще е облачно. След обяд ще превали и дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 15°-17°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Западните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и прегърми и температурите ще се понижат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!