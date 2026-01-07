Дъжд и вятър в Гърция, полицията препоръчва да не се пътува

Пиксабей

Три дни със силни дъждове и вятър в Гърция. Полицията препоръчва да се избягва пътуване.

Гражданска защита предупреди за екстремно време със силен вятър и бури в следващите три дни. Според прогнозите очаква се лошото време да засегне предимно Северна и Западна Гърция. За тези райони от Пътна полиция препоръчват да се пътува само в крайна необходимост с изправни автомобили и заредени с гориво.

Обявен е червен код за опасно време в районите на Йонийските острови, Епир, Централна Гърция и цялата северна част на страната.

От днес до петък метеорологичните условия са благоприятни за навлизане на сахарски прах, предаде БНР.

Поради очакваните силни дъждове хората на приземните етажи поставят торби с пясък, за да не се наводнят.

Властите очакват от тази вечер да се засегне движението и на фериботи поради силен вятър в Егейско море. Пътуващите до петък включително да се свържат с транспортните компании.

Температурите се запазват до 19 градуса.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!