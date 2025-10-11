Дъжд и вятър в събота

снимка: Пиксабей

През следващото денонощие над България ще премине студен фронт, очакват се слаби валежи от дъжд и силен вятър в Дунавската равнина.

Валежи през нощта и сутринта

Още през нощта срещу събота облачността от север-северозапад бързо ще се увеличи, а около полунощ на места, главно в Северна България и Предбалкана, ще превали дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, но през деня ще се усили и до бурен. Минималните температури ще са между 7° и 15°С.

Силен вятър и разкъсана облачност

През деня в събота очакваме усилване на северозападният вятър. Облачността ще е значителна, а след обяд от запад ще е в процес на разкъсване. Валежи от дъжд се очакват в източната половина на страната и в планинските райони, но ще бъдат предимно слаби, като до края на денонощието, очакваме да паднат до 10-15л/кв.м. Не се очакват екстремни явления и валежите няма да влошат обстановката с реките в България!

До края на деня започналото разкъсване от запад ще достигне и източните райони.

Дневните температури слабо ще се понижат, като максималните ще бъдат между 15° и 20°С.

В планините 🏔

През деня ще е облачно и мъгливо, с валежи от дъжд, а над 1700-1900 метра – от слаб сняг. По-значителни снеговалежи се очакват в Централния Балкан. Там са възможни и слаби виелици по проходите.

Ще духа силен северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 м ще е около 4°, а на 2000 м – около 1°.

По Черноморието 🌊

Времето по Черноморието ще е предимно облачно с валежи от дъжд, а след обяд и до вечерта от запад-северозапад облачността бързо ще намалее и ще се установи ясно време. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Максималните температури ще са между 14° и 15°, температурата на морската вода – 17°-20°, а вълнението ще бъде 2-3 бала, предава .meteobalkans.com.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Централните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и температурите ще се понижат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!