Дъжд и вятър в събота

снимка: Булфото

В неделя призори вятърът ще утихне с условия за понижена видимост и ниски облаци. В равнините и покрай Дунав мъглата ще е по-трайна. В хода на деня облачността ще се разкъсва. Ще превали за кратко в отделни точки на Източна България.Развитието на циклони ще продължи в началото на следващата седмица. В понеделник и вторник отново ще вали дъжд. От сряда нататък обаче валежите ще станат изключение. Ще има по-чести разкъсвания на облачността. Сутрините ще са мъгливи в равнинната част от страната, предава Нова.

Температурите ще са с тенденция към захлаждане - сутрините към четвъртък-петък ще падат до стойности, близки до нулата. В топлите часове термометрите ще се движат от 10 до 15 градуса.

