Дъжд изгаси горски пожар в Австралия, но предизвика наводнение

Пороен дъжд, изсипал се над източните брегове на Австралия, изгаси горски пожар и предизвика наводнение, предаде Асошиейтед прес.

Дъждът угаси пожар на юг от Сидни, след като в продължение на 74 дни пламъците унищожиха 312 жилища и опустошиха 500 000 хектара дива местност. Шейн Фицсимонс, началник на пожарната команда на щата Нов Южен Уелс, изрази надежда, че проливните дъждове ще навлязат навътре в сушата, погасявайки други големи пожари, които горят от месеци.

По крайбрежието на щата Нов Южен Уелс и части от щата Куинсланд е издадено предупреждение, че се очакват проливни дъждове, анормално висок прилив, ветрове, които могат да причинят разрушения и неблагоприятна за сърфиране обстановка. Местната спасителна служба съобщи, че през нощта са извършени шест операции по спасяване на застрашени от наводненията.

Sydney has been lashed by torrential rain, raging floods and destructive winds. @tiffgenders #9News pic.twitter.com/4Il6DDZ8LV