Дъжд на доста места в петък

През нощта срещу петък, в по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Времето ще е предимно ясно, а над западните райони и с разкъсана висока облачност. Малко по-силен в източните райони, където ще е от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 12°С. В Горно тракийската низина ще бъде и мъгливо.

През деня в петък от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната облачността ще се увеличава. Очакваме на много места да паднат и проливни валежи, като по-интензивни ще са над Дунавската равнина, а към края на деня и над Източна България, именно над тези райони валежите ще са съпроводени и от гръмотевици. Почти без валежи ще са крайните югозападни райони от нашата страна. Ще духа слаб югозападен вятър, който ще повиши температурите. Отначало над западните, а по-късни през деня и над останалата част от страната вятъра, ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух. Очакват се силни пориви на вятъра по време на преминаването на фронта, предаде meteobalkans.com.

В петък температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 18-22°С. Доста по-топло до 24-25°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната.

Времето в София

През нощта срещу петък от запад облачността ще се усили, но ще е предимно разкъсана и то висока облачност, на изолирани мета ще превалява и дъжд. Минималните температури ще са между 10-11°С. През деня от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи и захлаждане. През деня максималните – около 20-22°С. След обяд облачността ще е в процес на разкъсване, но ще е ветровито. Ще духа умерен северозападен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу петък ще е предимно ясно.

До обяд ще преобладава разкъсана облачност. Вятърът ще се ориентира от запад - северозапад и ще се усили най-късно над източните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°С, на 2000 метра – около 3°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали, а над 2200 метра и - от сняг. Привечер явленията ще обхванат Лудогорието и Странджа.

Времето по Черноморието

До обяд ще е слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и до вечерта на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 20°-21°С. Температурата на морската вода е около 17-20°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт, на много места над Западните Балкани, а по-късно през деня и над централните райони от полуострова ще превали и прегърми и температурите ще се понижат. Източните и южни райони от полуострова ще попадат под влиянието на израстващ гребен, свързан и с адвекция на по-топла въздушна маса и температурите ще се задържат приятни за октомври.

