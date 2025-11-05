Дъжд от голове: Брюж 3:3 Барселона

снимка: Barcelona, Х

Брюж и Барселона играят при равенство 3:3 в един от най-интересните мачове от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига.



Домакините поведоха изненадващо с ранен гол на Николо Тресолди (6'), а каталунците светкавично отговориха и изравниха чрез Феран Торес (8'). След това гостите наложиха тотален натиск, което оголи много пространства в тяхната половина и белгийците се възползваха, за да си върнат предимството с нов гол на Карлос Боржес (17'). "Блаугранас" продължиха да играят по-добре и след втория гол във вратата си, но до ново изравняване чак през втората част чрез Ламин Ямал (61'). Радостта за гостите обаче отново беше прекалено кратка и инкасираха новов попадение след поредна грешка в отбрана, а голмайсторът за Брюж отново бе Карлос Боржес (64'), предаде Спортал.

Каталунците вече загубиха един мач срещу европейския клубен шампион Пари Сен Жермен (1:2) и нямат право на повече грешки, ако искат да завършат максимално високо в класирането на тази фаза от "турнира ан богатите". Иначе "блаугранас" стигнаха до победи в другите си два мача срещу Нюкасъл (2:1) и Олимпиакос (6:1), което все пак им даде стабилна основа и при евентуален успех днес ще се затвърдят в челото на таблицата.

