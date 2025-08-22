Дъжд разхлади и Варна след горещия ден

илюстрация: Булфото

Дъжд падна и над Варна тази вечер.

Облаците първо се появиха над "Боровец", Галата" и 'Аспарухово", където мало след 20:00 часа заваля кратко, но значително количество.

След 21:00 дъждът стигна и централната градска част, където обаче беше доста по-кратък и с не голяма сила.

снимка: Булфото

Мощни бури, придружени от силен вятър и градушка, удариха части от България този следобед. Силен дъжд валя и в София. В столицата има четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър. В квартал „Хаджи Димитър“ има съборена ограда на ремонтиращ се тротоар. От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" обясниха. че на място работят техни екипа. Няма данни за пострадали хора.

снимка: Булфото

В Плевен краткотрайната буря събори дървета в парк "Кайлъка" и на други места из града.

