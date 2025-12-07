Дъжд ще вали днес на редица места в страната

снимка: Булфото

В неделя ще остане облачно, в ниските райони с понижена видимост. В хода на деня облаците ще се разкъсат, но само в Югозападна България. Валежи ще има в Източна България и най-вече в крайморските области. Отново там и вятърът ще остане със силни пориви от север. Дневните температури – без особена промяна, в топлите часове в интервала 5-10 градуса, до 12 в Южна България.



Последните актуални прогнози очертават сравнително спокойно и сухо време през втората седмица на декември. Сутрините – мъгливи и студени, следобедите – с разкъсвания на облачността и слънчеви интервали. Изгледи за дъжд има на 10 и на 12 декември в Източна България.Ще остане преобладаващо хладно - температурите сутрин - между 3 и 8 градуса, следобед - от 7 до към 12-13. В отделни точки на страната в средата на седмицата термометрите ще отбележат около 15 градуса. Усещането за студ ще е по-силно в районите, затиснати от продължителни мъгли, допълва Нова те.



Ранните прогнози допускат следващата по-съществена валежна обстановка около 20 декември. С по-голяма вероятност валежите ще са от дъжд в ниската част на страната и сняг в планините на Западна България.

