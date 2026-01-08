Дъждът премина в сняг и във Варна, но не вадете още шейните

Снимки: Petel.bg

Дъждът, който започна да вали сутринта във Варна, премина в сняг. Децата обаче да не бързат да се радват и да приготвят шейните.

В момента в морската столица е 1 градус, но заради студения вятър се усеща като -3.

Няма никаква вероятност да натрупа сняг обаче край морето. Привечер от северозапад валежите ще спират, съобщават от НИМХ при БАН.

По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат 4-8 градуса. Температурата на морската вода ще е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

