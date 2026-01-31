Дъждът преминава в сняг на места в България в събота

снимка: Булфото

Над Централна България се очакват слаби валежи от дъжд. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад, а в Източна България – от североизток.

Заради започналото понижение на температурите, дъждът над крайните североизточни райони постепенно ще премине в сняг. Снеговалежи се очакват и в планинските райони на Западна и Североизточна България.

След полунощ облачността над Западна и Северозападна България постепенно ще се разкъса.

Минималните температури ще бъдат между –1° и +3°C, а в Дунавската равнина, Югоизточна България, Сандански и по Черноморието – малко по-високи, между 4° и 6°C.



През деня в събота

От югозапад облачността отново ще се увеличи. На изолирани места в Югозападна България ще превали слаб дъжд, а в планините и Предбалкана – сняг.

Ще духа умерен североизточен вятър, като ще продължи нахлуването на студен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°C, а в София – около 5°C, допълва meteobalkans.com.

През нощта срещу събота облачността от запад ще се разкъса до почти ясно време.

Минималните температури ще са между –1° и –2°C.

През деня от югозапад облачността отново ще се увеличи и ще има валежи от дъжд и сняг.

Максималните температури ще бъдат около 0°C. Ще духа слаб източен вятър.



Времето в планините

Очакват се валежи от сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 1°C, а на 2000 м – около –4°C.



Времето по Черноморието

През нощта срещу събота ще бъде облачно, като по Северното Черноморие ще има валежи от сняг.

През деня облачността постепенно ще се разкъсва.

Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 3° и 4°C, а вълнението на морето – 2–3 бала.



Дълбок циклон ще определя облачното и дъждовно време в Гърция и Турция, като там ще започне и понижение на температурите.

В Северозападна Турция ще има условия за гръмотевични бури.

Над Източна Румъния времето ще бъде облачно и мъгливо, със слаби валежи от сняг.

Над останалата част от Балканите времето постепенно ще се подобрява.

