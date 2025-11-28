Дъждът се мести на изток в събота

снимка: Булфото

През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. През нощта на повече места и по-значителни по количество ще са те в западната половина, а утре - в Централна и Източна България.

В края на утрешния ден валежите от запад ще започнат да спират. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен, но в източните райони през по-голямата част от деня ще остане от изток. От запад ще навлиза студен въздух, като по-чувствително ще застудее в западните райони и Дунавската равнина. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в Горнотракийската низина и източната част от страната – до 11°, за София - около 2°. Максималните ще са от 5°-7° в Западна България и Дунавска равнина до 13° в източните и крайните югозападни райони, за София – около 5°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

