Дъждът ще премине в сняг, преди обяд ще има и поледици

Днес вятърът в цялата страна ще е североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

Отначало в Северна България ще завали дъжд, но със застудяването ще премине в сняг и преди обяд ще има условия за поледици, съобщават от НИМХ при БАН. Дъжд ще вали през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесва със сняг.

Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3 - минус 2 градуса в североизточните до 8-10 градуса в крайните югозападни райони, в София – около 8.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около минус 2.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг и ще има условия за поледици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1-2 градуса по северното крайбрежие до 7 градуса по южното. Температурата на морската вода е 8-10 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,74 ч. и залязва в 17,19 ч. Продължителност на деня: 9,25 ч. Луната в София изгрява в 6,27 ч. и залязва в 14,16 ч. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

