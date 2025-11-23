Дъждът спира през нощта, слънцето се завръща утре

Снимка: Пиксабей

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява, над по-голямата част от страната до предимно ясно време; на места в Дунавската равнина ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще бъде близко средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, в източните райони до 5-6 градуса, в София – около минус 1.

Утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, на места в равнинните райони преди обяд видимостта ще е намалена, съобщават от ВИМХ при БАН. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и в повечето райони ще е слаб. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София – около 11.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около минус 2.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12-16 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,29 ч. и залязва в 16,57 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 28 мин. Луната в София изгрява в 11,20 ч. и залязва в 20,02 ч. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

