Дъждове на много места в страната в следващите часове

Снимка: Булфото

Синоптиците прогнозират дъжд на много места в старната в следващите часове.

31 литра на кв метър се изсипаха следобед в Карнобат само за 20-ина минути. Има информация и за градушка. До около 40 литра на кв. метър са измерени в дъждомерни станции в областите Сливен, Ямбол и Велико Търново. И в близките часове са възможни райони със значителни количества, но до сутринта валежите почти навсякъде ще спрат, съобщава БНТ.

В часовете преди обяд утре все още отново главно в източната половина ще има превалявани, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури още ще се понижат и ще бъдат от 20° до 27°, в София – около 23°.

Вятърът вече навсякъде ще е от северозапад, умерен.

И по Черноморието преди обяд все още ще превалява, но облачността бързо ще намалее до слънчево време. Температурата на морската вода е 19°-20°.

В планините ще остане ветровито, с временно силен северозападен вятър, но и там превалявания ще има само преди обяд и в масивите в източната половина от страната.

По-малко и по-слаби валежи и на Балканите утре, само в източните и крайните южни райони, но ще остане ветровито, особено в най-северните части от полуострова, а понижението на температурите ще продължи.

Необичайно горещо за края на месец май ще бъде и утре в Испания и Франция, а в северните райони на Норвегия ще вали все още сняг. Изолирани превалявания от дъжд ще има на Апенините и в страните от Западна Европа, но по-голямата част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево.

И у нас, през почивните дни ще бъде предимно слънчево, но ще има и следобедни валежи, с по-голяма вероятност в планинските и източните райони от страната и на повече места в неделя. Температурите ще се повишават.

В понеделник, първият ден от месец юни, ще преобладава слънчево време, но в часовете след обяд и до полунощ, отново ще има валежи, гръмотевици и условия за градушки, главно в Западна България.

Температурите ще останат без съществена промяна. И слънчеви часове, и валежи, и слабо захлаждане се очакват във вторник.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!