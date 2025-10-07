Дъждовете отслабват в сряда

снимка: Булфото

През нощта в Дунавската равнина ще остане дъждовно. На много места дъжд ще вали в североизточните и западните райони, а също така и в Рило-Родопската област. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат. Ще духа най-често умерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София - около 7°. Утре ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количество в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 10°.

В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от сняг ще има по високите части, а от дъжд - в местата под 1500 метра надморска височина. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

