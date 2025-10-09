Дъждовете спират, но ще се задържи облачно, край морето ще е ветровито

Снимка: Пиксабей

Днес над източната половина от страната облачността ще остане значителна. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие ще се повишава и ще се доближи до средното. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 14 и 19 градуса, в София – около 14.

Над планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра – около 2.

По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16-17 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В петък ще има променлива облачност, над много райони временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще е над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните - между 15 и 20.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

