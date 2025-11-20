Дъждовете спират в четвъртък

снимка: Булфлто

През нощта срещу четвъртък времето ще бъде предимно облачно и дъждовно. Над крайните северозападни и западни райони се очакват валежи от дъжд. Ще вали дъжд и над крайните североизточни райони, където не е изключено за кратко да прегърми. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°С. В Източна България и на места северно от планините вятърът ще е силен от юг-югозапад, а минималните температури там ще са по-високи — до 12–14°С. В районите без вятър ще бъде облачно , дъждовно и мъгливо.

През деня в четвъртък около обяд над Северозападна България валежите ще спират. По-значителни по количество ще бъдат валежите в Югозападна България и крайните южни райони, където на места също не е изключено да прегърми. Районите без югозападен вятър ще е мъгливо. В Южна България ще остане от юг-югозапад — умерен, а в югоизточните райони и северно от планините временно силен с фьонови характеристики. Там и температурите ще останат по-високи. Очакваните максимални температури ще бъдат между 15° и 20°, а в районите без южен вятър — по-ниски, около 7–9°С. Към края на деня и през нощта срещу петък след временно спиране на валежите те отново ще се активизират над крайните западни райони.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в четвъртък с прекъсвания ще превалява слаб дъжд. През деня максималните температури ще бъдат около 15-17°С. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Към края на деня и през нощта срещу петък след временно спиране на валежите, те отново ще се активизират над крайните западни райони.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу четвъртък ще е предимно дъждовно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1900 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Западна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°С, на 2000 метра – около 4°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват по Северното Черноморие. През деня в четвъртък ще има и временни разкъсвания на облачността. Максималните температури ще са 18°-22°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, допълва meteobalkans.com.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!