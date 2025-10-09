Дъждовете спират в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта над страната ще преобладава значителна облачност, като на много места се очакват валежи от дъжд.По-значителни ще са валежите в Централна, Северна и крайните райони на Североизточна България. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад и ще стихне.

През деня в четвъртък времето в страната ще се задържи облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват в източните райони, но до обяд валежите ще спрат. През деня облачността ще се разкъсва, а на места из Западна и СЗ България и до слънчево време.

Минималните температури ще са между 7°С и 9°С, а максималните ще достигнат до 15°С–16°С, като по Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло - до 18°С. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък от югозапад валежите постепенно ще спират. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Очакваните минимални температури ще са около 7-9°С. През деня времето ще е предимно облачно. След обяд и с разкъсвания на облачността.Дневните температури ще са между 12-14°С

Времето по планините

Времето ще е предимно облачно, ще превали и дъжд, над 1500–1800метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще духа от югозапад. Температурите ще са около 6°С на височина над 1200 метра и около минус 1°С на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде облачно и дъждовно, със слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще достигат 15°С–16°С. Морската вода остава сравнително топла – между 19°С и 21°С, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме времето да се стабилизира, и валежите да спрат. Облачността ще е променлива, а временни разкъсвания ще има в Гърция и Западните Балкани.

