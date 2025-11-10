Дъждовно с жълт код за порои в две области днес

Пекселс

В понеделник – 10 ноември, времето ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. В крайните южни райони валежите ще са значителни по количество.

За две области – Смолян и Кърджали, е в сила жълт код за значителни валежи за крайните южни части. Очаква се в тези райони да паднат между 20 и 35 литра дъжд на кв. м.

Преди обяд в Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб и умерен вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България, предаде бТВ.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 15°

Пловдив – 16°

Варна – 18°

Бургас – 19°

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. В района на Източните Родопи валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Привечер ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните.

В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.

В четвъртък вятърът ще се смени с източен, ще е слаб, само в Югоизточна България и крайните източни райони – до умерен, от североизток. В равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево.

В петък ще е почти тихо, а в събота ще се появи слаб югозападен вятър. Сутрин отново в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево. Сутрешните температури ще се понижат значително и минималните ще бъдат от -1° до 4°, а максималните – между 11° и 16°.

В неделя от запад ще започне увеличение на облачността. Вятърът ще остане от южната четвърт и температурите слабо ще се повишат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!