Де го чукаш, де се пука: Отнеха книжката на шофьор, аварирал на магистралата с блокирал двигател

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Късата клечка изтегли шофьор, аварирал на магистралата. Той бил принуден да спре в аварийната лента с блокиран двигател. Докато спирал колата, той бил сниман от тол-камера с превишение на скоростта в аварийната лента с няколко километра и е предаден на полицията. Следват санкции, като освен че му е наложена глоба, му е отнета и шофьорската книжка. Човекът доказва аварията на колата с документи от Пътна помощ и застрахователя, както и свидетели. Дали обаче това ще върне книжката на мъжа?

Не една къса клечка е изтеглил, г-н Илиан Барзев, а цяла кутия с къси клечки, коментира репортерът на Нова тв Румен Бахов.

Инцидентът е станал на магистрала Тракия.

КАТ - Стара Загора се занимава с моя случай. Обжалвах пред тях акта, че съм се движил в аварийната лента без да имам проблем, коментира човекът.

Оказва се, че превишението на скоростта за аварийна лента, което е засечено от тол-камерите е едва 3 км/ч над допустимата скорост.

В онзи момент просто взех незабавни мерки като спрях в аварийната лента, така че на магистралата да не се случи нещо лошо и необратимо, обяснява човекът.

В крайна сметка ми взеха книжката до доказване на отговорност. Това е за срок от три месеца, което е скандално, защото дори при доказана вина наказанието е отнемане на книжка до три месеца. Това е репресивна мярка предварително да ме накажат и след това да искат обяснение по случая, разказва Барзев.

След като възразих, наистина КАТ отмени акта, но през това време аз съм завел дело в съда, защото нямах друг избор - исках си книжката. И се води дело. Съдът също посочи, че мярката на полицията е незаконна, КАТ ми върна книжката, но сега аз трябва да платя разноските за адвокат, разказа той.

Когато аварирах в лентата, млади момчета, които караха отзад, спряха в лентата да ми помогнат и сега тях ги грозят същите наказания, посочи той.

И допълни, че шофьора на момчетата вече е получил уведомително писмо.

Оказва се, че при авария, ако се налага да спрете в аварийната лента, не бива да се навлиза със скорост над 39 км/ч.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!