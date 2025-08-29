Де ла Фуенте повика 7 от Барса за мача срещу България

Кадър Youtube

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви списъка с играчи, повикани за предстоящите световни квалификации срещу България и Турция. Националите на Илиан Илиев посрещат европейския шампион на 4 септември на Националния стадион „Васил Левски“ от 21:45 ч.

Наставникът ще може да разчита на куп звезди, като само футболистите на Барселона в групата са 7, сред тях и суперзвездата Ламин Ямал, предава БНР. Капитанът на Реал (Мадрид) Дани Карвахал и халфът на Манчестър Сити Родри се завръщат след тежки контузии.

Съставът на Испания:

Вратари:

Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Рая (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосиедад)

Защитници:

Дани Карвахал (Реал Мадрид), Педро Поро (Тотнъм), Робин льо Норман (Атлетико Мадрид), Дийн Хаусен (Реал Мадрид), Дани Вивиан (Атлетик Билбао), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурея (Челси), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен)

Полузащитници:

Родри (Манчестър Сити), Мартин Субименди (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри (Барселона), Микел Мерино (Арсенал), Гави (Барселона), Фермин Лопес (Барселона)

Нападатели:

Алваро Мората (Комо), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад), Феран Торес (Барселона), Дани Олмо (Барселона), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона), Йереми Пино (Виляреал), Хесус Родригес (Комо)

