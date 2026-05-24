Де ре милитари: 3 гаража са повредени от "Орешника" в Била Церква, ракетата струва 100 милиона долара

Кадър ДСНС - Украйна

Ударът с „Орешник“ в Била Церква е довел до повреждането на 3 гаража в покрайнините на града. Ракетата е на стойност 100 млн. долара, съобщава специализираното издание "Де ре милитари"

Междуконтиненталната балистична ракета "Орешник" падна край Била Церква, на 80 км южно от столицата Киев, съобщават мониторингови канали в Telegram.По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че има данни от разузнаванията на Украйна, САЩ и Европа за предстоящ удар с ракета, а американското посолство в Киев предупреди за опасност в следващите 24 часа, съобщи Инвестор.

