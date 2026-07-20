Дебатът на властта: Мантинели или бетонни блокчета по пътищата

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Властта отваря дебата – мантинели или бетонни блокчета по пътищата у нас.

Експерти ще обсъждат предимствата и недостатъците на двата вида обезопасителни огради, обяви регионалният министър Иван Шишков.

Все още не е приключила официално процедурата за прекратяване на спорната обществена поръчка за доставка и монтаж на мантинелите в страната, която беше с рекорден бюджет от близо половин милиард евро.

Едва след това ще се избират нови фирми, които да имат ангажимент към мантинелите.

„Тепърва ще се правят нови обществени поръчки. Това, което ни е идеята, е мантинелите да ги вкараме в бъдещите търгове, които ще правим за текущо поддържане. Ще се направи една сериозна комисия, първо, да се анализира наредбата, одобрена през 2024 г. Да се види дали тази наредба носи качествени резултати в пътната безопасност. В рамките на това ще се правят изследвания на всички тези бетонни ограничения“, казва Иван Шишков, цитиран от btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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