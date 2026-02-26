Дебати в местния парламент заради финансирането на Черноморския младежки център във Варна

снимка: Фейсбук

По време на днешното заседание на Общински съвет Варна дебати в зала „Пленарна“ предизвика предложението за осигуряване на финансиране за довършване на Черноморския младежки център. Става въпрос за проекта „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“, който се изпълнява по Националния план за възстановяване и устойчивост. В предложението на кмета са заложени 410 700 евро за заемообразно финансиране на разходи през първото тримесечие на 2026 г., както и допълнително малко над 1,8 млн. евро от бюджета на Община Варна за 2026 и 2027 г.

Центърът трябва да се помещава в сградата на бившата гимназия по текстил „Мара Тасева“ в кв. „Аспарухово“, която държавата прехвърли на общината преди няколко години. Общата стойност на проекта е 4,3 млн. лева, осигурени по НПВУ, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.

До края на проекта остават само три-четири месеца, но все още не е избран изпълнител, няма и разрешително за строеж. Сградата е в изключително тежко състояние, което според мнозинството общински съветници обрича инициативата на провал. Поради това исканото финансиране не беше одобрено. До момента по проекта са изразходвани 283 хил. евро, стана ясно също на днешното заседание, посочват от пресслужбата на ОбС - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!