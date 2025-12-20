Дебнат за джигити по магистралите и с небрандирани полицейски коли
кадър: Бтв
Голямото предпразнично пътуване започна. В следващите дни се очаква трафикът в цялата страна да бъде засилен. Засилено ще бъде и полицейското присъствие.
Към настоящия момент пътната обстановка е нормална, каза в „Тази събота“ инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.
На автомагистралите се очаква трафикът да бъде най-натоварен.
Пътните полицаи ще следят за скоростта. Ще има и необозначени служебни автомобили, допълва Бтв.
„При забелязване на нарушения, своевременно униформеният състав ще бъде сигнализиран“, обясни Тодоров.
По думите му продължават шофьорите да се движат с висока скорост и да не се спазва дистанция.
