Дебора: Той е мъжът на живота ми

След дълго мълчание относно личния си живот, нарязаната певица Дебора Михайлова от Стара Загора най-после намекна, че отново е влюбена.

В отговор на въпрос на свой последовател "От колко време си с гаджето си?", изпълнителката публикува дълъг, емоционален текст, от който личи, че новият ѝ мъж е успял да върне усмивката ѝ след тежкия период.

"От толкова време сме заедно, че сърцето ми вече знае — той е мъжът на живота ми... Ако трябва да кажа от кога — бих казала: от момента, в който разбрах, че дом не е място, а човек", написа Дебора в социалните мрежи.

