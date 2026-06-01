Дебютант за България: Можем да спечелим Лигата на нациите

Сериозна закана отправи младият полузащитник на ЦСКА (София) Петко Панайотов.

Тази вечер той дебютира за националния отбор на България в приятелска среща в Пловдив срещу Черна гора, като остана на терена 80 минути преди да отстъпи мястото си на Мартин Минчев. Панайотов имаше някои положителни изяви в срещата и със сигурност е едно от позитивните нови лица, въпреки поражението с 0:1.

„Благодаря за поздравленията за моя дебют! Разбира се, дебютният мач с мъжкия национален отбор е малко по-специален и съм благодарен, че съм тук. Благодарим за подкрепата на хората, които дойдоха. Беше хубаво да ги зарадваме с победа, но не се получи. Не си вкарахме положенията, изпуснахме доста и при една една спорна ситуация Черна гора вкара и загубихме“, започна Панайотов, цитиран от Dsport .

Младокът, който вече се утвърди в стартовия състав на ЦСКА обаче очаква с нетърпение и втората от двете юнски срещи – гостуването в петък на Молдова.

„Мач на националния отбор, който да не е важен – няма. Във всеки двубой се излиза, за да се побеждава. И по никакъв начин днешното поражение не трябва да ни повлияе и при гостуването в Кишинев трябва да излезем и да победим“.

„Помогнаха ми и Анди Краев, и Коко Илиев. Атмосферата беше нормална, чувствах се все едно доста време съм с тях. Беше доста приятно и съм изключиотелно щастлив, че направих своя дебют. Сега в Лигата на нациите през есента мисля, че всичко е в нашите възможности. В група сме сме с Исландия, Естония и Люксембург и трябва да се преборим и да спечелим“, завърши Панайотов.

