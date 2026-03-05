Дечев: Кадрите в МВР, които не са сменени, да не се успокояват

Снимка Булфото

Вътрешният министър изрази мнение по актуални за МВР теми.

Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество, каза вътрешният министър Емил Дечев в интервю за журналистите Генка Шикерова и Миролюба Бенатова. Той коментира случая „Петрохан“, смените на ръководни лица в структурите на МВР, отводи по дела в страната и други теми.

Според Дечев „абсурден е фактът, че 240 депутати имат цялото досъдебно производство по случая, поне по данни на прокуратурата, но ако вътрешният министър се опита да разбере какво се е случило, се назначава проверка срещу него“. Дечев съобщи, че на този етап разполага само с 11 страници по случая, в които има резюме на вече огласената на пресконференциите на прокуратурата информация.

Това беше една от причините да се видя с Папалезов, посочи вътрешният министър.

Припомняме, че миналата седмица депутатите изслушаха служебния министър Дечев и ръководители на служби в МВР заради информация за оказван натиск по случая „Петрохан“. Изслушването беше по предложение на парламентарната група (ПГ) на „Има такъв народ“.

Не знам всичко по разследването, но има неща, които могат да учудят и впечатлят, каза още Дечев.

Според него професионалното ръководство е изчезнало в този случай, а са могли все пак да вземат някаква проактивна позиция и да успокоят обществото.

„Това не е лесен случай за разследване. Но това, което ме смути, когато четох преписката на инспектората, е, че е имало беседи с различни лица, но не е изготвена докладна записка“, посочи министърът.

Нито мога да изключа, нито да кажа дали е имало агенти на ДАНС в групата, каза Дечев и допълни, че вътрешният министър няма право да знае дали е имало такива агенти.

Дечев обясни, че хижата в района на Петрохан се намира на километри от българо-сръбската граница. „Те са имали база и в село Българи, което е на около 25 километра от българо-турската граница. Тези хора може да са били свидетели на трафик на хора, наркотици и т.н.“, посочи служебният министър.

По последна информация съдебно-медицинската експертиза от кемпера не е готова, а тя може да помогне за потвърждаване или отричане на версиите по случая, посочи той.

Не изключвам да ме следят, но не извършвам нищо незаконно, допълни Дечев.

„Очевидно Петрохан е много важен за изборите. Защото дори да направим честни и прозрачни избори, ако не се научи истината за „Петрохан“, не вярвам, че ще има спокоен избор, който да доведе до разумен вот“, каза служебният министър.

„Това, което съм говорил с бившия секретар на МВР Мирослав Рашков, е за неадекватния начин, по който полицията се опита да овладее екстремистите на втория митинг на 1 декември, когато се стигна до палежи на сгради, хвърляне на предмети и т.н.“, посочи той.

Дечев разказа, че се е опитал да обясни на Рашков, че не е доволен как е ръководил полицията на този протест и е споменал и „Петрохан“ – за неадекватното поведение и липсата на ръководство.

„30 минути след като приключи разговорът ми с него, тръгна информацията, че ще уволнявам разследващия екип по случая, а той още си работи“, посочи служебният министър.

По думите на Дечев впечатленията му за новия изпълняващ функциите зам. – главен секретар на МВР Георги Кандев са позитивни и е решил, че е човек, на когото може да разчита. Той посочи, че е провел разговори с него преди клетвата, а служебният премиер Андрей Гюров ги е запознал.

По отношение на ръководните кадри в МВР, които не са сменени, Дечев посочи, че тези хора не трябва да се успокояват. „Това, че не сме ги сменили, изобщо не трябва да ги успокоява. Ако забележим, че извършват някаква незаконосъобразна дейност, ще сменим и тях, и ще бъдем безкомпромисни“, каза той.

Вътрешният министър обясни още, че е разчитал на информация от различни места за назначаването на новите областни директори, както и че умишлено се опитвал да не се доверява на един източник на информация, предава БТА.

„Опитах се да обясня, че каквото и да иска вътрешният министър и колкото и послушен подчинен да има, това е абсолютно безсмислено, защото в досъдебното производство думата има прокурорът“, каза Дечев.

По негови думи вътрешният министър може да дава задължителни заповеди и указания на всички полицаи в МВР, с изключение на разследващите полицаи, как да си вършат разследването. „Този, който може да дава на тях указания, е наблюдаващият прокурор“, посочи Дечев и допълни, че наблюдаващият прокурор изпълнява задължителните указания относно законосъобразността на разследването на главния прокурор.

Дечев посочи, че няма панорамен поглед в цялата страна кога и защо има отводи на съдии. „По мои дела това се е случвало рядко с едно голямо изключение – когато са идвали дела, които са започнати от инициатори – две лица, които ежедневно произвеждат граждански искове“, посочи министърът.

Според него отвод трябва да се направи само в краен случай, когато обществото наистина не вярва, че съдията ще вземе обективно решение. Безспорно е проблем, защото забавя съдебното производство, каза Дечев.

„Понякога е възможно истинските мотиви да не са написани в определението за отвод. Много бих искал да не е така, но не мога да го изключа“, каза още служебният министър.

По делото за умишлено причиняване на смърт, в съучастие и по особено мъчителен начин, на 33-годишната Е.В, Дечев посочи, че не е чел делото и трудно може да го коментира.

„Това, което знам, е, че на първа инстанция решението е било единодушно. На втора инстанция делото приключва две на едно - двамата съдии са за потвърждаването на присъдата, а третият остава с особено мнение само за бащата“, посочи Дечев. Според него мотивите му са свързани с една промяна в българското законодателство, която забранява да се събират сведения от заподозрян, без да са разяснени правата му и без да му е казано, че може да говори след появата на негов адвокат.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!